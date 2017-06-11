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Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda 'timsah' çalışması

Bursaspor'un simgesi olan timsahın baş bölümünün Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'daki yerine yerleştirme işleminde sona gelindiği açıklandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda 'timsah' çalışması

BURSA (AA) - Bursaspor'un simgesi olan timsahın baş bölümünün Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'daki yerine yerleştirme işleminde sona gelindiği açıklandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 400 bin metrekare proje alanı ve 190 bin metrekarelik inşaat alanıyla kentin en büyük anıtsal yapılarından biri olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan stadyumda, timsah figürünün montaj çalışmalarında sona gelindi.

Takımın simgesiyle özdeş olarak timsah görünümünde inşa edilen stadyumda, timsah başını oluşturan bölümün inşaatı yüklenici firmadan kaynaklı sorunlar nedeniyle uzamıştı. Çelik konstrüksiyon olan baş bölümü tamamen şekillenirken, önümüzdeki günlerde bu bölümün de yeşil örtü ile kaplanmaya başlanacağı belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, mühendislik açısından zor bir işin yapıldığını aktararak, "İmalatlar büyük ölçüde tamamlandı. Son hazırlıklar yapılıyor. Önümüzdeki günlerde kafa yeşil örtü ile kaplanmaya başlayacak ve Ramazan Bayramından sonda da bu işlemin tamamlanmasını bekliyoruz. Bu kafa bölümünde ayrıca 1000'er metrekarelik alanlardan oluşan 2 kat ve bir de zemin ortaya çıktı. Bu bölümler değişik amaçlar için kullanılabilir. Düğün salonu, restoran ve kafeterya olabilir. Panoramik manzarası ile Bursa'ya değer katacak stadyum, kafa bölümünün bitmesiyle de dünyanın marka statları listesindeki yerini koruyacak. Düğün salonu ve kafe olarak kullanılabilecek alanlarla da Bursaspor'a gelir sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Harun Kaymaz

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