Bursa Büyükşehir Belediyespor'da yeni sezon hazırlıkları





BURSA (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi'nde antrenmanlarını sürdüren Bursa ekibi, 25-31 Ağustos'ta Çanakkale'de kamp yapacak.

Daha sonra kente dönecek Büyükşehir Belediyespor, 24 Eylül'de başlayacak Cengiz Göllü Voleybol Turnuvası'nda, Seramiksan ile Nilüfer Belediyespor'un yanı sıra Bulgaristan'dan Maritza ve Rusya'dan Saratov ile karşılaşacak.

Antrenör Angelo Verseci, 2-7 Ekim'de Bulgaristan'da düzenlenecek turnuvaya katılacak Bursa ekibinde, yabancı oyuncuların da kampta dahil olacağını belirtti.

Çalışmaların iyi gittiğini vurgulayan Verseci, "Herkes oldukça motive. Oyuncularımdan iyi dönüşler alıyorum. Kulüp olarak büyük düşünüyoruz. Çünkü biz de büyük bir kulübüz. Üst sıralar için çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Zorlu bir sezon olacak. İyi oyuncularımız var. Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa'da en üst seviyeye çıkmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.