Bursa Büyükşehir Belediyespor'un rakibi RSR Walfer

BURSA (AA) - Kadınlar CEV Challenge Kupası'nın son şampiyonu Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2018 CEV Challenge Kupası 16'lı finaller turu rövanş maçında yarın RSR Walfer'i konuk edecek.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 2018 CEV Challenge Kupası'na 16'lı finaller turundan başlayan ve ilk maçında deplasmanda 3-0'lık skorla tur adına önemli avantaj sağlayan yeşil beyazlılar, maçın rövanşında 10 Ocak Çarşamba günü sahasında RSR Walfer takımı ile karşılaşacak.

Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Angelo Vercesi, deplasmanda 3-0 kazanmalarının kendileri adına avantaj olduğunu vurguladı.

Lüksemburg'dan avantajlı bir skorla döndüklerini aktaran Vercesi, "Burada alacağımız iki set yeterli olacak ama biz iyi oyun sergileyerek kazanmak istiyoruz. Rakibimize saygı duyarak oynayacağız. Onlar da kazanmak ve turu geçmek için iyi mücadele ortaya koyacaklar ama biz bu turu geçeceğiz ve önümüzdeki turdaki rakibimizi geçmenin planlarını yapacağız." ifadelerini kullandı.

Salondaki seyircilerin oyunu daha da güzelleştirdiğini ve dolu koltukların sporcuları motive ettiğini belirten Vercesi, "Taraftar sporun olmazsa olmazı. Onların salondaki varlığı bizlere artı motivasyon sağlıyor. Bu yıl evimizde oynayacağımız ilk Avrupa kupası mücadelesi. Belki RSR Walfer takımını rahat geçeceğiz ama şampiyonluk yolunda zor müsabakalar oynayacağız. Zorlukları salonu dolduran sporseverlerle aşacağız. Yeni zaferleri onlarla kazanacağız. Vakti, imkanı olan herkesi salona davet ediyorum." diye konuştu.