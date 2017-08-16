Bursa Emniyet Müdürü Yıldız, tribün liderleriyle görüştü





BURSA (AA) - Bursa Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'un tribün liderleriyle bir toplantı yaptı.

Bursa Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, güvenlik güçlerinin yeni sezonda alacakları önlemler taraftarlara aktarıldı, karşılaşmaların sorunsuz geçmesi için fikir alışverişinde bulunuldu.

Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yaptığı konuşmada, Bursa'nın en büyük sivil toplum kuruluşunun Bursaspor olduğunu söyledi.

Bursaspor Kulübü kadar yeşil-beyazlı taraftarların da kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Yıldız, "Bizlere olan desteğinizden ötürü müteşekkirim. Şehitlerimizin anmalarında yanımızda olduğunuz mesajını veriyorsunuz, bu çok önemli. Spor da bizler için vazgeçilmez, sosyal bir alan. Gençliğimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, onları hem zeki hem çevik hem de ahlaklı ifadesinde olabilmeleri adına spor aktivitelerinde bulundurmak bizim için de önemli bir tercih. Sporu hep beraber yaşayalım ve izleyelim ama sporda şiddetin de hep beraber önüne geçelim." ifadelerini kullandı.

Yıldız, geçen sezon Göztepe-Eskişehirspor TFF 1. Lig play-off final müsabakasında, bu sezon başında ise Beşiktaş-Atiker Konyaspor Turkcell Süper Kupa maçında çok ciddi ve kötü görüntülere şahit olduklarını anlatarak, "Bursaspor-Beşiktaş maçı sonrasında sizlere teşekkür ettim. Gerçekten güzel bir karşılaşma oldu. Bakanlar Kurulu ve İçişleri Bakanlığımızda da toplantılarımız oldu. Bunu arkadaşlarımız sizlerle paylaşacak. Daha iyi bir Bursaspor ve daha fair play ortamında maçlar izlemek istiyoruz. Bunda da sizlerin bizlere destekleri çok olacaktır. Arkadaşlarım bu konuda sizlere anlatımlarda bulunacaklar." diye konuştu.

Toplantıya, Emniyet Müdür Yardımcısı Süleyman Gün, Spor Şube Müdürü Orhan Koç da katıldı.