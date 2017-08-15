Bursaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BURSA (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında 19 Ağustos Cumartesi sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve pas çalışmalarının ardından 3 gruba ayrıldı. İki grup yarı sahada çift kale maç yaparken, diğer grup ise ayak tenisi oynadı.
Yeşil-beyazlılarda kalçasında ağrıları olan ve tedbir amaçlı dinlendirilen Deniz Yılmaz antrenmana çıkmadı.
Bursaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.