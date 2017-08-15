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Bursaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BURSA (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında 19 Ağustos Cumartesi sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarını sürdürdü. Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular,...

Bursaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü


BURSA (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında 19 Ağustos Cumartesi sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve pas çalışmalarının ardından 3 gruba ayrıldı. İki grup yarı sahada çift kale maç yaparken, diğer grup ise ayak tenisi oynadı.

Yeşil-beyazlılarda kalçasında ağrıları olan ve tedbir amaçlı dinlendirilen Deniz Yılmaz antrenmana çıkmadı.

Bursaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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AntrenmanBursasporFutbolSüper Lig
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