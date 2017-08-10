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Bursaspor, Delarge ile sözleşme imzaladı

- Kongolu sol kanat oyuncusu Dzon Delarge, kendisini 2+1 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı

Bursaspor, Delarge ile sözleşme imzaladı


BURSA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Bursaspor geçen sezon Osmanlıspor'da kiralık forma giyen Avusturya'nın Admira Wacker takımından Kongolu sol kanat oyuncusu Dzon Delarge ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, yarın başlayacak yeni sezonun tüm kulüplere hayırlı olmasını diledi.

Kulüp olarak yeni sezon öncesi teknik direktör Le Guen ve scout ekibinin birlikte yaptıkları çalışmalar sonucu ciddi transferler yaptıklarını belirten Ademoğlu, "Transferlerimiz kamuoyunca da benimsendi. Bugün de Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Delarge'yi kadromuza dahil ediyoruz." dedi.

Ademoğlu, 2+1 yıllık anlaşma sağladıkları Delarge'nin takıma büyük katkısı olacağına inandığını bildirirken transfer çalışmalarının da sürdüğünü ve bu kapsamda 2 oyuncu üzerinde durduklarını kaydetti.

Ali Ademoğlu, kulüp başkanı Ali Ay hakkında bugün sosyal medyada yer alan haberlere de değinerek, şöyle konuştu:

"Bu konu da başkanım da ben de yönetimimiz de çok üzgün. Yıllardır bu camianın içindeyim ve camiayı çok iyi bilirim. Bugüne kadar cebinden 10 milyon avro veren, tüm zamanını Bursaspor için ayıran bir başkan görmedim. Ali Ay bugün hakkında söylenenleri hiç hak etmedi. Ali Ay eleştirilebilir ama hırsız damgasını yiyemez. Benim başkanım bunları hak etmiyor. Yazılanlarla ilgili de gereken hukuk mücadelesini verecektir."

Yeşil-beyazlıların yeni transferi Delarge ise Bursaspor'u yakından tanıdığını vurgulayarak, ''Büyük ve tarihi olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Bu takıma her şeyimi vermeye ve takımı iyi yerlere getirmeye geldim.'' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Delarge, 2+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

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BursasporTransfer
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