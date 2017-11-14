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Bursaspor, Dugout'a dahil oldu

Bursaspor Kulübü Başkanı Ay, "Dünyanın en büyük kulüplerinin yer aldığı platform üzerinden artık Bursaspor da izlenebilecek ve yakından takip edilebilecek." dedi.

Bursaspor, Dugout'a dahil oldu

BURSA (AA) - Bursaspor Kulübü, geçen sene yayına başlayan ve futbol taraftarlarına perde arkası içeriklerinin tamamına tek bir nokta üzerinden ücretsiz erişim sunan dijital futbol platformu Dugout'a dahil oldu.

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Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, başkan Ali Ay, yeşil-beyazlı yönetimin saha içinde ve dışında çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Son zamanlarda sosyal medya anlamında yaptıklara çalışmalara Dugout platformunu eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Ay, "Dünyanın en büyük kulüplerinin yer aldığı platform üzerinden artık Bursaspor da izlenebilecek ve yakından takip edilebilecek." ifadelerini kullandı.

Dugout Yönetim Kurulu Başkanı Elliot Richardson da Bursaspor'un katılımından dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

Muhabir: Cem Şan

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