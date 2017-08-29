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Bursaspor Durmazlar gözünü şampiyonluğa dikti

- Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Bursaspor Durmazlar'da yeni sezonda hedef, Süper Lig'e yükselmek olarak belirlendi - Bursaspor Kulübü Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin: "Geçen sezon kıl payı kaçırdığımız bu hedefimizi bu sezon yakalayacağımıza inanıyoruz"

Bursaspor Durmazlar gözünü şampiyonluğa dikti


BURSA (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Bursaspor Durmazlar, yeni sezonu şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

Bursaspor Kulübü Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sezer Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, basketbolda Bursa'yı Süper Lig'de temsil etmek istediklerini söyledi.

Geçen sezon lige şampiyonluk parolasıyla başladıklarını ve play-off'larda da son ana kadar bunun mücadelesini verdiklerini anlatan Sezgin, "İyi bir kadromuz vardı. Bazı şanssızlıklar yaşadık. Bizi yalnız bırakmayan taraftarımızla üst lige çıkmayı çok arzuladık ama maalesef başaramadık. Geçen sezon kıl payı kaçırdığımız bu hedefimizi bu sezon yakalayacağımıza inanıyoruz. Bunun için de iyi bir kadro kurduk." dedi.

Sezgin, takımda genel menajerlik görevine Murat Konuk'un yerine Nedim Yücel'in getirildiğini hatırlatarak, bu kararın da Bursa'da spor kamuoyunda tartışıldığını ifade etti.

Murat Konuk'a bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden Sezgin, şunları kaydetti:

"Sayın Konuk ile son dönemde fikir ayrılıklarımız oluşmaya başlamıştı. Kendisi ayrıca aldığı ücretin iki katını bizden talep etti, bunun yanı sıra bazı etik olmayan davranışlarla da karşılaştık. Bunların detayına girerek kendimize ve Murat Konuk'a zarar vermek istemiyorum. Çünkü bunların hepsini kendisiyle paylaştık. Bu şekilde devam etmenin bize ve kendisine zarar vereceğini düşünerek yollarımızı ayırdık. Taraftarlarımız çok iyi bilsinler ki aldığımız her karar, Bursaspor Kulübünün menfaati ve geleceği içindir. Bursaspor'a zarar verecek bir karar almayacağımızı herkesin bilmesini isterim. Göreve getirdiğimiz Nedim Yücel ile belirlediğimiz hedefe emin adımlarla yürüyeceğimizden kimsenin endişesi olmasın. İnşallah Bursaspor gelecek sene Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek."

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