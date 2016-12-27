Bursaspor Hamzaoğlu ile





BURSA (AA) - Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun istifasını kabul etmedi.

Kulübün resmi internet sitesinde yönetim kurulun imzasıyla yer alan açıklamada, "Bursasporluyum diyen herkesin ortak noktası Bursaspor sevgisi olsa da görevlerimiz bize, sadece duygularımızla hareket etmeme sorumluluğunu da vermektedir." ifadelerine yer verildi.

Yönetim kurulu olarak aklıselim içinde hareket etme zorunluluğunun bulunduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Dolayısıyla bazen başarısız sonuçlar, bazen bu sonuçları ortaya çıkaran koşullar, kimi zaman da ön yargılarımız, duygularımızı ön plana çıkarabilir ve anlık reaksiyonlarımız, camiamızın en hakiki ve ortak paydasından bizleri uzaklaştırabilir. Yönetim olarak bizler, camia adına kulübümüzü yönetmemize karşın, başta hoca ve oyuncu seçimi olmak üzere hemen her konuda, bazı kesimlerin kulübü yönetme hevesinde olmaları karşısında, kimseye bu fırsatı tanımayacağımızın bilinmesini istiyoruz. Bizler kulübümüzü mali açıdan düzlüğe çıkarmak ve kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşturmak için mücadele ederken, sportif açıdan da başarısız sayılmayacağımız gerçeğinden hareketle, yönümüzü istikrara dönmüş bir anlayışa sahip olduğumuz için teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu istifasını sözlü olarak vermiş olmasına karşın kabul etmiyor ve sezon sonunu kendisiyle birlikte getirmek hususunda son derece kararlı olduğumuzu camiamızla paylaşıyoruz."

Medipol Başakşehir maçında başlayan ve son olarak Gençlerbirliği karşılaşmasında tekrar ortaya çıkan tepkilere karşın 3 milyonluk şehrin büyük bölümünün "istikrar" taleplerinin bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, armaya olan sevgi ve saygının, bu armayı göğsünde ve gönlünde taşıyan herkese saygıyı gerektirdiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bursaspor camiası, kulübünü saha içinde ve dışında temsil eden hiçbir kişi ve unsura hakareti kabul edemez ve etmemelidir. Bursaspor'un geleceği ve itibarı dışında hiçbir hesabı olmayan büyük Bursaspor taraftarının, başka hesaplar peşinde olanlara hak ettikleri cevabı vermeleri ve çatlak sesleri susturmaları Bursasporluluk sorumluluğunun gereğidir. Kurtuluş mücadelemizde bizi içimizden vurmaya çalışanlarla, kulübün değil, kendi hırs, ego ve menfaatlerinin peşinden koşanlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz."



