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Bursaspor kalesini gole kapatamıyor

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon bir türlü istediği sonuçları alamayan ve kötü gidişe son veremeyen Bursaspor, 15 haftadır da kalesini gole kapatamadı.

Bursaspor kalesini gole kapatamıyor

BURSA (AA) - Sezonun 16 haftalık ilk bölümünde 27 puan toplayan ve Avrupa kupalarına gitme hesabı yapan ancak ikinci bölümdeki 10 maçtan sadece 5 puanla ayrılarak taraftarını üzen yeşil-beyazlılar, son haftalarda gol yemeden sahadan ayrılamıyor.

Süper Lig'de son olarak 11. haftada Akhisar Belediyespor ile sahasında 0-0 berabere kalan Bursaspor, ardından oynadığı 15 maçta da gol yedi.

Ligde ilk 11 haftada kalesinde sadece 7 gol gören yeşil-beyazlılar, ardından oynadığı 15 maçta ise 28 golü kalesinde bularak farklı bir istatistiğe imza attı.

7 maçta kale gole kapandı

Bursaspor'da 26 maçta da forma giyen kaleci Harun Tekin, bu sezon çıktığı müsabakaların sadece 7'sinde kaleyi gole kapatmayı başarabildi.

En farklı mağlubiyet Kasımpaşa'dan

Ligin 21. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Bursaspor, bu maçta sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Muhabir: Hüseyin Yesilkavak

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