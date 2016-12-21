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Bursaspor kupa maçı için Aydın'a gitti

- Yeşil-beyazlı ekip, yarın deplasmanda Aydınspor 1923 ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor kupa maçı için Aydın'a gitti


BURSA (AA) - Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 3. hafta maçında Aydınspor 1923 ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak, Aydın'a gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat süren antrenman ısınma koşularıyla başladı. Dar alanda pas-pres çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Sane, Şamil Çinaz ve Emre Taşdemir antrenmanda yer almadı.

Bursaspor kafilesi, kara yoluyla Aydın'a gitti.


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AntrenmanAydınspor 1923BursasporFutbolZiraat Türkiye Kupası
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