Bursaspor kupa maçı için Aydın'a gitti

BURSA (AA) - Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 3. hafta maçında Aydınspor 1923 ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak, Aydın'a gitti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat süren antrenman ısınma koşularıyla başladı. Dar alanda pas-pres çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.
Sakatlıkları bulunan Sane, Şamil Çinaz ve Emre Taşdemir antrenmanda yer almadı.
Bursaspor kafilesi, kara yoluyla Aydın'a gitti.