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"Bursaspor maçından alnımızın akıyla çıkacağız"

- Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük: "İlk maçımda takımıma faydalı olup puan veya puanlar kazandırmak istiyorum" - Orta saha oyuncusu Aytaç Kara: "İlerleyen günlerde daha iyi olacağımıza inancım tam"


MALATYA (AA) - Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un forvet oyuncusu Adem Büyük, hafta sonu sahalarında oynayacakları Bursaspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Adem, takımının Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeni Malatyaspor'a geldiği için mutluluk duyduğunu belirterek, transferinde teknik direktör Ertuğrul Sağlam ve kulüp başkanı Adil Gevrek'in tutumunun çok önemli olduğunu ifade etti.

Geçen hafta deplasmanda oynadıkları Kasımpaşa maçında iyi mücadele ettiklerini vurgulayan deneyimli futbolcu, karşılaşmada kazanmayı hak eden tarafın kendileri olduğunu öne sürdü.

Bu maçın geride kaldığını, önlerinde uzun bir sürecin bulunduğunu belirten Adem Büyük, şöyle devam etti:

"Kasımpaşa maçını unutup toparlanmamız, Bursaspor karşılaşmasına sıkı bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Hocam şans verirse bu maçta ilk defa Yeni Malatyaspor forması giyeceğim. İlk maçımda takımıma faydalı olup puan veya puanlar kazandırmak istiyorum. Bunu yapabilecek güçteyiz. Kadromuzda çok deneyimli isimler var. Bursaspor maçından alnımızın akıyla çıkacağız. Taraftarın takıma olan ilgisini de biliyorum. Bu maçta da bizi yalnız bırakmayacaklardır. Bursaspor maçından 3 puan almak istiyoruz. Hocam şans verdiği takdirde görev almaya hazırım."


- Aytaç Kara: "Çok çalışıp daha iyi olacağız"


Sarı-siyahlı takımın orta saha oyuncusu Aytaç Kara ise Kasımpaşa mağlubiyetine çok üzüldüklerini, arkadaşlarıyla gece uyuyamadıklarını dile getirdi.

Aytaç, karşılaşmada iyi mücadele ettiklerini anlatarak, "Karşılaşmada istediklerimizi sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Arada kopukluklar oldu ama bu şu an için normal. Maç oynadıkça birbirimizi daha iyi tanıyor ve mücadele ediyoruz. İlerleyen günlerde daha iyi olacağımıza inancım tam. Çok çalışıp daha iyi olacağız." şeklinde konuştu.

Kasımpaşa maçında kendisine yapılan faul pozisyonunu değerlendiren Aytaç, şunları kaydetti:

"O pozisyonda ayağımı yerden kaldırmasam resmen kırılacaktı. Pozisyon yaşandıktan bir dakika sonra hakeme ayağımı gösterdim. Hakeme kırmızı kartı niye vermediğini sordum. O da 'sıyırdı' diyerek saha içerisinde beni geçiştirdi. Maçtan sonra da ayağımın fotoğrafını paylaştım. Bize daha önceki maçlarda da oldu. Sadece adil bir yönetim olsun istiyoruz. İnşallah Bursaspor maçı öyle olur. Yeni statta ilk maçımıza çıkacağız, bu ayrı bir hava katacak bize. İyi olacağız, mücadelemizi her zaman göstereceğiz, bundan kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah yolumuza güzel bir şekilde devam edeceğiz."

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