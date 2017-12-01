



BURSA (AA) - Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, yaşanan maddi sıkıntılara çözüm için yeni kaynaklar bulmaları gerektiğini belirterek, "Projelerin yüzde 95'i belediye ve siyasilere bağlı. Bursaspor'un artık bundan kurtulup, kendi ayakları üzerinde durması gerekir.'' dedi.

Ay, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Bursaspor Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bu sezon ortalama 23 bin seyirciye oynadıklarını belirterek, bu anlamda taraftarlara teşekkür etti.

Bursaspor'un Bursa kentinin lokomotifi olduğunu anlatan Ay, amatör branşların kulübe maliyetinin çok yüksek olduğunu bu nedenle sıkıntılar yaşadıklarını anlattı.

Ali Ay, yaşadıkları maddi sıkıntılar nedeniyle herkesin kulübe destek olması gerektiğini dile getirerek, ''Büyük bir geminin içindeyiz. Mevcut motor gücü ile gemiyi bir yere ulaştırmak mümkün değil. Motorun güçlenmesi için zamana ihtiyacımız var. Hep birlikte küreklere asılmalıyız.'' diye konuştu.





- "Futbolcu satmamız lazım"





Maddi sıkıntılar nedeniyle altyapı hariç küçülmeye gidebileceklerini ifade eden Ay, şöyle devam etti:

"Toplam kombine ve loca geliri 24 milyon 394 bin lira olmuş. Minareliçavuş'ta 25 dönümlük yer aldık. Meclisten geçecek. Buradan 20 milyon gibi gelir bekliyoruz. 11,5 milyonluk arsa satışımız oldu. Ama bunlar yetmiyor. Gerçekleri söylemek zorundayım. Böyle gidersek 30-50 milyon arası zarar eden bir kulüp bırakırız. Şimdi de zarar eden kulübüz. Futbolcu satmamız lazım. Bu yıl mı olur, gelecek yıl mı olur, bunu zaman gösterecek. Yeni kaynaklar bulmamız gerekir. Projelerin yüzde 95'i belediye ve siyasilere bağlı. Bursaspor'un artık bundan kurtulup ayakları üzerinde durması gerekir."





- ''Takımda oynamayanlarla yolları ayırmamız gerekiyor"





Başkan Ay, küçülmeye gitmedikleri takdirde mevcut gelirlerle Bursaspor'un yönetilemeyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

''Biz birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda zengin bir şehiriz. Bu borcu 1 saat içerisinde toplayabiliriz. Burada sadece biraz Bursaspor sevgisi, katılım, şehre hava getirilmesi şart. Takımda oynamayanlarla yolları ayırmamız gerekiyor. Devre arasında onlarla ilişkimizi keseceğiz. Şimdi, 'transfer yapsana' diyeceksiniz. 15-20 milyon avro toplayın yapalım. Dünyada Avrupa'da tanınmış Paul Le Guen gibi hocamız var. Bu hoca ile Bursaspor'un şampiyonluğa oynaması lazım."

Toplantıya divan başkanlık kurulu üyeleri ve divan kurulu üyelerinin yanı sıra ikinci başkan Ali Ademoğlu, yönetim kurulu üyeleri Fatih Korkmaz, Yusuf Arslan, Hasan Parlakay, Hakan Hacızade, Görkem Akbaş ve kulüp üyeleri katıldı.



