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Bursaspor Vakfının yeni yönetimi belirlendi

BURSA (AA) - Bursaspor Vakfının yeni yönetim kurulu belirlendi. Bursaspor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, vakıfta yeni dönemin, seçilen yönetim kurulu ile start aldığı bildirildi. Bursaspor Vakfında yeni yönetim ve denetleme...

Bursaspor Vakfının yeni yönetimi belirlendi


BURSA (AA) - Bursaspor Vakfının yeni yönetim kurulu belirlendi.

Bursaspor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, vakıfta yeni dönemin, seçilen yönetim kurulu ile start aldığı bildirildi.

Bursaspor Vakfında yeni yönetim ve denetleme kurullarında görev dağılımları şöyle gerçekleştirildi:

Yönetim Kurulu Asil: Ali Ay (Başkan), Ali Ademoğlu, Galip Sakder, Cem Öztürk, Şükrü Akyollu

Yönetim Kurulu Yedek: Ali İhsan Yeşilova, Tacettin Yazıcı, Mehmet Gülseçen, Gökçin Aras

Denetleme Kurulu Asil: Şerif Arı, Sabri Ersavaş

Denetleme Kurulu Yedek: Mesut Moral,Adnan Altınlı


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Anahtar Kelimeler:
BursasporVakıfYönetim Kurulu
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