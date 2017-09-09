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Bursaspor, Yusuf Erdoğan'ı basına tanıttı

- Yeşil-beyazlıların 3 yıllığına kadrosuna kattığı Yusuf Erdoğan için tanıtım toplantısı düzenlendi - Kulüp başkanı Ay: - "Yusuf'un Bursaspor'u çok istemesi beni çok etkiledi. Kendisinden de söz aldım. Çok iyi oynayıp buradan milli takıma gidecek"

Bursaspor, Yusuf Erdoğan'ı basına tanıttı


BURSA (AA) - Bursaspor'da, dün sona eren transfer döneminde 3 yıllığına kadrosuna kattığı Yusuf Erdoğan için imza töreni yapıldı.

Özlüce Tesisleri'nde düzenlenen tanıtım toplantısına, Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, ikinci başkan Ali Ademoğlu, sol kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan ve taraftarlar katıldı.

Basın toplantısında konuşan Ay, "Dün transferde son gündü. Son günü dokuzuncu transferimiz olan Yusuf ile taçlandıralım dedik. Yusuf'un Bursaspor'u çok istemesi beni çok etkiledi. Kendisinden de söz aldım. Çok iyi oynayıp buradan milli takıma gidecek. Taraftarlarımız da onu çok istedi. Bursaspor'a hayırlı olsun. İnşallah bu sene başarılı bir sezon geçiririz, terinin son damlasına kadar mücadele eden ve bol gol atan bir takım izletiriz." dedi.

Anlaşmanın 3 yıllık yapıldığını hatırlatan Ay, "Yusuf artık bizim evladımız. Bu transferin hem bizim hem de Yusuf için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah başarılı olur." diye konuştu.

Ay, "Takımdan ayrılacak isim var mı?" sorusunu da "Çoğu ülkede transfer kapandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam ediyor. Onlarla ilgili çalışmalarımız var." şeklinde cevap verdi.


- Yusuf Erdoğan: "İyi işler yapacağıma inanıyorum"


Bursaspor'a gelmekle doğru bir hamle yaptığını vurgulayan Yusuf Erdoğan da çok mutlu olduğunu söyledi.

Taraftarıyla, basınıyla çok özel bir yere geldiğini anlatan Yusuf, "Başkanla yaptığımız konuşma çok duygusal bir konuşmaydı. Hocamızla da çok konuştuk. Burada olduğum için çok mutluyum. Benim işlerim çok zor olur ama olur. İyi işler yapacağıma inanıyorum. İki tarafa da hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Yusuf Erdoğan, taraftar grubu olarak Bursaspor'un en iyi birkaç kulüpten birisi olduğunu vurgulayarak, "Bursaspor, her zaman zor deplasmandır. Ben de büyük takımlara karşı oynarken daha da motive olan bir oyuncuyum. 1461 Trabzon'da oynarken ilk defa Bursa'ya gelmiştim ve çok etkilenmiştim. 'Burada ölü bile dirilir' demiştim. 6-7 sene önce öyle bir hikayem olmuştu. İnşallah taraftarın da desteğiyle bambaşka bir takım izlettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor ile Bursaspor'un benzer özelliklere sahip olduğunun altını çizen Yusuf, şunları kaydetti:

"Ben Trabzonspor altyapısında yetiştim. Trabzonspor ile Bursaspor'un manevi özellikleri birbirine benziyor. İkisi de çok farklı bir yerde. Burası her zaman futbolla yatıp kalkan, futbola aç bir şehir. 2010'daki şampiyonluğu öz futbolcularla yapmıştı. Burayı değerlendirmenin tek yolu aidiyet duygusu. Sahada kötü oynayabilirsin, kaybedebilirsin ama taraftar mücadele ister. Kanımızın, terimizin son damlasına kadar sahada her şeyi vereceğiz. Gerisi Allah'ın takdiri olacak diye düşünüyorum."

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