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Bursaspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

BURSA (AA) - Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Bursaspor, ikinci haftada 19 Ağustos Cumartesi günü sahasında Alanyaspor ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.Özlüce...

Bursaspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları


BURSA (AA) - Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Bursaspor, ikinci haftada 19 Ağustos Cumartesi günü sahasında Alanyaspor ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, yirmişer dakikalık 2 set halinde yapılan tempolu koşularla devam etti. Dün oynanan Medipol Başakşehir maçında forma giyen oyuncular, bu koşuların ardından idmanı tamamladı.

Yarını izinli geçirecek yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına 14 Ağustos Pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

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