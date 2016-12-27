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Bursaspor'da Bilal Kısa üzüntüsü

- Gençlerbirliği maçında sakatlanan deneyimli oyuncunun sağ diz iç yan bağlarında kopma tespit edildi

Bursaspor'da Bilal Kısa üzüntüsü


BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği ile yapılan maçta sağ dizinden sakatlanan Bursasporlu futbolcu Bilal Kısa'nın, iç yan bağlarında kopma olduğu belirlendi.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Gençlerbirliği maçının son saniyelerinde rakibi ile girdiği ikili mücadele sonucu sakatlanan Bilal Kısa'nın, kontrollerinin yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Futbolcunun, bugün yapılan son kontrolleri ve MR sonucunda, iç yan bağlarında kopma olduğu tespit edildi ve tedavisine hemen başlandı. Bilal Kısa'nın sakatlığı 2,5-3 ay arasında sürecektir." ifadelerine yer verildi.

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Bilal KısaBursasporSakatlık
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