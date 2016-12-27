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Bursaspor'da kupa maçı hazırlıkları

BURSA (AA) - Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 4. haftasında 29 Aralık Perşembe günü Spor Toto 2. Lig ekibi Aydınspor 1923 ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde...

Bursaspor'da kupa maçı hazırlıkları

BURSA (AA) - Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 4. haftasında 29 Aralık Perşembe günü Spor Toto 2. Lig ekibi Aydınspor 1923 ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmana, izinli olan kaleci Harun Tekin, Pablo Batalla, Yonathan Del Valle ve Cristobal Jorquera katılmadı.

Spor Toto Süper Lig'de dün akşam Gençlerbirliği ile yapılan maçta sakatlanan Bilal Kısa tesislerde tedavi olurken, sakatlıkları bulunan İsmail Konuk ile Erdem Özgenç, takımdan ayrı çalıştı.

Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmanda diğer oyuncular da topla çalışma gerçekleştirdi.

Yeşil-beyazlılar, Aydınspor 1923 maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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