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Bursasporlu taraftarlar, Beşiktaş maçında olmayacak

Yeşil-beyazlı kulüp, Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ile 26 Ağustos Cumartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmaya İstanbul İl Güvenlik Kurulunun aldığı karar doğrultusunda Bursasporlu taraftarların alınmayacağını açıkladı.

Bursasporlu taraftarlar, Beşiktaş maçında olmayacak

BURSA (AA) - Bursaspor'un, Süper Lig'in 3. haftasında İstanbul'da Beşiktaş ile oynayacağı müsabakaya, İstanbul İl Güvenlik Kurulunun aldığı karar doğrultusunda yeşil-beyazlı taraftarların alınmayacağı bildirildi.

Bursaspor Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav sezonunun üçüncü haftasında 26 Ağustos 2017 tarihinde Vodafone Park'ta oynayacağımız Beşiktaş maçına, İstanbul İl Güvenlik Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda taraftarlarımız alınmayacaktır." denildi.

Muhabir: Uğur Ulu

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BeşiktaşBursasporSporSüper LigTaraftar
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