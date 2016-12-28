Bursaspor'un beşinciliği taraftarını mutlu etmedi





BURSA (AA) - VEDAT YÜCEBAŞ - Süper Lig'in şampiyon apoletli 5 takımından biri olan Bursaspor'un, bu sezonun 16 haftalık ilk bölümünü 27 puanla beşinci sırada tamamlaması, taraftarlarını mutlu etmeye yetmedi.

Şampiyonluğa ulaştığı 2009-2010 sezonundan itibaren, geçen yıl hariç her sezon Avrupa kupalarına katılma başarısı gösteren, yine bu süreçte sürekli üst sıraları hedefleyen yeşil-beyazlı takım, ilk 5 hedefiyle başladığı ligin ilk bölümünde amacına ulaşsa da taraftarlarının eleştiri odağı oldu.

Bursaspor'da göreve geçen sezonun 15. haftasında gelen teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, takımın elde ettiği sonuçlardan çok oynadığı futbol ve eski takımı Galatasaray ile ilgili açıklamaları nedeniyle gündeme geldi.

Bu sezona Adanaspor deplasmanında elde ettiği 2-1'lik galibiyetle başlayan Bursa ekibi, evinde lider Medipol Başakşehir'e 2-0 yenildi. Bu yenilginin ardından Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden, evindeki Kayserispor ve Kasımpaşa müsabakalarından 3-1 ve 1-0'lık sonuçlarla 3 maçta hanesine 9 puan yazdıran yeşil-beyazlı takım, zirvenin ortağı olacağını göstermesine karşın, kalan bölümde aynı başarıyı gösteremedi.

Bursaspor, ilk yarıda 8 maçtan 3 puanla ayrılırken, 3 müsabakada berabere kaldı, 5 karşılaşmada ise puan alamadı.





- Hamzaoğlu ve yeni transferlere tepki





Bursasporlu taraftarlar, alınan sonuçlara karşın oynanan futbol ve yeni transferlerin performansı nedeniyle Hamza Hamzaoğlu'na tepkilerini gizlemedi.

Serdar Aziz'e karşılık Galatasaray'dan alınan Bilal Kısa'nın yıldızı taraftarlarca bir türlü barışmazken, Sercan Yıldırım da özellikle son haftalardaki form düşüklüğü ve kadroya girememesi nedeniyle çokça eleştirildi.

İlk bölümün son haftasında Gençlerbirliği ile oynanan ve 3-1'lik yenilgiyle sona eren maçın ardından taraftarlar ile Hamzaoğlu arasındaki ipler neredeyse kopma noktasına geldi. Genç teknik adam, maç sonu toplantısındaki açıklamalarla istifa edeceği yönünde sinyaller verdi. Bu maçtan bir gün sonra Hamzaoğlu'nun sözlü olarak ilettiği istifa, yönetim kurulunca kabul edilmedi.





- Harun ve Aziz, kadronun vazgeçilmezleri





Bursaspor'un kalecisi Harun Tekin ile kanat oyuncusu Aziz Eraltay, teknik heyetin vazgeçilmezleri arasında yer alırken, bu ikili 16 maçta da ilk 11'de yer bulan isimler oldu.

Harun ve Aziz, bin 440 dakika sahada kalırken, bu iki futbolcuyu 15 maç ve bin 350 dakika ile Pablo Martin Batalla takip etti. İsmail Konuk, 13 maçta bin 170 dakika, Del Valle ise 14 maçta bin 164 dakika sahada yeşil-beyazlı takımın başarısı için mücadele etti.

Genç oyuncu Mert Örnek, sonradan oyuna girdiği 2 maçta 41 dakika görev alırken, sakatlık sorunu nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Emre Taşdemir 60 dakika, Sinan Bakış ise biri ilk 11'de olmak üzere 6 müsabakada 94 dakika takıma katkı sağlamaya çalıştı.





- En golcüsü Batalla





Bursaspor'da tartışılmayan isimlerin arasında yer alan Pablo Martin Batalla, 6 golle takımının en skorer ismi oldu.

Yeşil-beyazlı taraftarların adına tezahüratlar bestelediği Arjantinli yıldızı, genç golcü Kubilay Kanatsızkuş ile bir diğer orta saha oyuncusu Jorquera dörder golle takip etti.

Batalla, golcülüğünün sanı sıra 5 asist yaparak bu alanda da takımın en iyisi olduğunu gösterdi.





- İsmail 2 kez "kızardı"





Bursa ekibinde en hırçın futbolcu ise 2 kırmızı kart gören İsmail Konuk olarak kayıtlara geçti.

Erdem Özgenç ve Sercan Yıldırım, birer kırmızı ve ikişer sarı kartla İsmail'in ardından en hırçın futbolcular oldu. Sercan Yıldırım, Beşiktaş maçının uzatma bölümünde yedek kulübesinde hakeme yönelik tepkileri nedeniyle kırmızı kartla cezalı duruma düştü.