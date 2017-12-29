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Bursaspor'un devre arası kamp programı belli oldu

- Yeşil-beyazlılar, 9 gün sürecek Antalya kampında 3 hazırlık maçı yapacak

Bursaspor'un devre arası kamp programı belli oldu

BURSA (AA) - Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanacak Bursaspor'un kamp programı belli oldu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlılar, 4-12 Ocak 2018 tarihlerinde devre arası hazırlıkları için Antalya'da kampa girecek.

Bursaspor, Titanic Deluxe Belek'te 9 gün sürecek kampta 3 hazırlık maçı oynayacak.

Yeşil-beyazlılar, Titanic Sport Complex'te 6 Ocak Cumartesi günü Altınordu, 8 Ocak Pazartesi Arnavutluk ekibi Skenderbeu, 10 Ocak Çarşamba günü ise yine Arnavutluk'tan Kukesi takımıyla karşılaşacak.



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Anahtar Kelimeler:
BursasporKampSüperlig
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