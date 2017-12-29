Bursaspor'un devre arası kamp programı belli oldu

BURSA (AA) - Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanacak Bursaspor'un kamp programı belli oldu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlılar, 4-12 Ocak 2018 tarihlerinde devre arası hazırlıkları için Antalya'da kampa girecek.
Bursaspor, Titanic Deluxe Belek'te 9 gün sürecek kampta 3 hazırlık maçı oynayacak.
Yeşil-beyazlılar, Titanic Sport Complex'te 6 Ocak Cumartesi günü Altınordu, 8 Ocak Pazartesi Arnavutluk ekibi Skenderbeu, 10 Ocak Çarşamba günü ise yine Arnavutluk'tan Kukesi takımıyla karşılaşacak.