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Bursaspor'un stadında hibrit çim ekimi başladı

- İtalya'dan beklenen makinenin gelmesinin ardından statta son adım olan hibrit uygulamasına geçildi

Bursaspor'un stadında hibrit çim ekimi başladı


BURSA (AA) - Bursaspor'un maçlarını oynadığı Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nın hibrit çime kavuşması için yürütülen çalışmalarda sona gelindi.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, drenaj sistemi ve çimlerin komple değişmesinden sonra İtalya'dan beklenen makinelerin gelmesiyle, statta çalışma başladı.

Statta zemin yenileme çalışmalarının son adımı olan hibrit uygulamasına geçildi.

Zemin çalışmalarının 19 Ağustos Cumartesi günü Bursaspor'un Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmaya kadar tamamlanacağı bildirildi.


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Anahtar Kelimeler:
BursasporHibrit çimSüperlig
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