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Bursaspor'un sürpriz golcüsü Aziz Eraltay

- Avustralya Milli Takımı'nda da forma giyen savunma oyuncusu Aziz Eraltay, Süper Lig'in ilk yarısında kaydettiği 5 golle yeşil-beyazlı ekibin "en golcü oyuncusu" oldu - Bursaspor'da Aziz Eraltay'ı 4'er golle Batalla, Delarge ve Stancu izliyor

Bursaspor'un sürpriz golcüsü Aziz Eraltay


BURSA (AA) - HÜSEYİN YEŞİLKAVAK - Bursaspor'da Süper Lig'in ilk yarısı sonunda sol bek oyuncusu Aziz Eraltay, 5 golle takımının en fazla golünü atarak "sürpriz golcü'' oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ligde 17 haftalık periyotta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak topladığı 25 puanla ilk yarıyı 9. sırada tamamlayan Bursaspor, bu süreçte attığı 28 gole karşılık, kalesinde 19 gol gördü.

Bursaspor'da 28 golün 27'sini 10 farklı futbolcu atarken, 1 golü ise Kardemir Karabükspor'un savunma oyuncusu Barış Başdaş kendi kalesine kaydetti.

Yeşil-beyazlılarda en fazla golü, savunmanın solunda görev yapan Aziz Eraltay'ın atması dikkati çekti.

Avustralya Milli Takımı'nın da formasını giyen Aziz Eraltay, 17 haftada attığı 5 golle takımın golcülerini geride bırakarak ''en skorer'' isim oldu.

Yeşil-beyazlıların ''sürpriz golcü"sünü 4'er golle Pablo Martin Batalla, Delarge Dzon ve Bogdan Stancu, 3 golle Jires Kembo, 2'şer golle William Ekong ve Mikel Agu, 1'er golle de Ertuğrul Ersoy, Emmanuel Badu ve Titi izledi.


- Aziz atıyor, Bursaspor kaybetmiyor


Bursaspor, Aziz Eraltay'ın bu sezon gol attığı maçları kaybetmedi.

Türk asıllı Avustralyalı oyuncunun bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadığı 8. haftadaki Osmanlıspor maçını yeşil-beyazlılar 3-1 kazandı.

Ligin 10. haftasında Bursaspor'un 4-0 kazandığı Antalyaspor maçında ikinci kez fileleri havalandıran Aziz Eraltay, 11. haftada 2-2 sona eren Kasımpaşa ile 13. haftada Bursaspor'un 2-1 kazandığı Kardemir Karabükspor maçlarında birer gol kaydetti.

Aziz Eraltay, son olarak 14. haftada Bursaspor'un Atiker Konyaspor deplasmanında aldığı 3-0'lık galibiyette takımının son golüne imza atarak bu sezonki gol sayısını 5'e yükseltti.

Aziz Eraltay'ın bu sezon kaydettiği goller ve dakikaları şöyle:

8. hafta: Bursaspor: 3 - Osmanlıspor: 1 (Dk. 75)

10. hafta: Bursaspor: 4 - Antalyaspor: 0 (Dk. 46)

11. hafta: Kasımpaşa: 2 - Bursaspor: 2 (Dk. 90+3)

13. hafta: Bursaspor: 2 - Kardemir Karabükspor: 1 (Dk. 12)

14. hafta: Atiker Konyaspor: 0 - Bursaspor: 3 (Dk. 45+1)

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