BURSA (AA) - Orta Asya kökenli Türk boyu Oğuzlardan bugüne ulaşan "Rahvan" atçılığı, Bursa Büyükşehir Belediyesinin, Ürünlü Mahallesi'nde 200 dönümlük alanda inşa ettiği komplekste yaşatılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Recep Altepe, merkez Nilüfer ilçesinde rahvan atlarının barınacağı, atlı gezintilerin gerçekleştirilebileceği ve çeşitli organizasyonların yapılacağı proje alanında incelemelerde bulundu.

Altepe, burada yaptığı konuşmada, tarih boyunca ecdada hizmet veren rahvan atlarını sağlıklı bir şekilde geleceğe taşımak istediklerini belirtti.

Tesisi bahar aylarında hizmete sunabilmek için yoğun çaba sarf ettiklerini vurgulayan Altepe, şunları kaydetti:

"Buradaki 200 dönümlük at binme alanına seyir tribünleri ile kontrol kulesi monte edildi. Tesis tamamlandığında inşallah rahvan geleneğinin tüm canlılığıyla yaşatıldığı, güzel organizasyonların yapıldığı bir merkez olacak. Buraya gelen herkes, hem atlara binecek hem de türlü organizasyonlarla hoş vakit geçirecek. Şu anda 40 atlık ahır kısmı bitmek üzere. Yanına 2 barınak daha koyulacak ve kapasite 120 ata çıkarılacak. Artık atlarımız, sağdan soldan toplanmayacak. Burada beslenmeleri ve bakımları yapılabilecek. Aynı zamanda burası bir etkinlik merkezi olacak. Bursalı at severler, rahvan gösterilerini zevkle seyredebilecek. Atlara binip rahvan yürüyüşünün ayrıcalığına kavuşacak."

Bursa Rahvan Atçılık Kulübü Başkanı İhsan Gür de, rahvan atçılığının "öksüz evlat" muamelesi gördüğünü ifade ederek, "Yaptığımız iş, ata sporumuza sahip çıkmaktır. Bizler, Osmanlı torunlarıyız. Rahvan atları Osmanlı'dan da öte Oğuzlardan bugüne gelmiştir. Türkleri Oğuzlardan bugüne getiren atlardır. Son yıllarda Rahvan atları unutuldu. İnşallah bundan sonra bu kültür devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.



