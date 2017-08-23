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"Bütçemizin çok düşük olduğunu düşünmüyorum"

- Galatasaray Odeabank Başantrenörü Kunter: "İş yapılabilecek, çok iyi netice alınabilecek bir bütçemiz var" - "Lig ve Avrupa Kupası arka arkaya başlayacak, o nedenle hepsini bir paketin içinde düşünüyoruz. Avrupa Kupası'nın iki sezon önceki kazananı olduğumuz için herkesin gözü bizim üzerimizde olacak"


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Odeabank'ın başantrenörü Erman Kunter, "Bütçemizin çok düşük olduğunu düşünmüyorum. İş yapılabilecek, çok iyi netice alınabilecek bir bütçemiz var." dedi.

GS TV'ye açıklamada bulunan Kunter, hazırlık döneminin başında olduklarını ve basit detaylar üzerinde çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Takımı kampa hazırladıklarını ifade eden Kunter, "İtalya kampına kadar yol alacağız. Şu an için transfer çalışmamız yok. Kadro şu an için yeterli görünüyor. Sezon içerisinde lüzum görülürse o zaman nokta atışı olarak tabir ettiğimiz hamle yapabiliriz. Ama şu an için her pozisyonda yeterli oyuncumuz var. Bütçemizin çok düşük olduğunu düşünmüyorum. İş yapılabilecek, çok iyi netice alınabilecek bir bütçemiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Kunter, hedeflerinin ULEB Avrupa Kupası'nı yeniden kazanmak olduğunu aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Lig ve Avrupa Kupası arka arkaya başlayacak, o nedenle hepsini bir paketin içinde düşünüyoruz. Avrupa Kupası'nın iki sezon önceki kazananı olduğumuz için herkesin gözü bizim üzerimizde olacak. İki eksiğimizin katılımıyla tam takım olacağız. Oyuncuların hepsi çok istekli. Bormio'da ilk başta oyuncular biraz zorlanabilir ama her şey zamanla yoluna girecektir. Avrupa Kupası çok önemli organizasyon. Burada mutlaka başarılı olmak lazım. Bizim dezavantajımız çok yeni bir takım olmamız. Diğer takımlar kadrolarının büyük kısmını korudu."

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BasketbolErman KunterGalatasaray OdeabankTahincioğlu Basketbol Süper Ligi
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