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Büyük Britanya'da kazanan Dovizioso

- MotoGP Büyük Britanya Grand Prix'sini kazanan Ducati takımından Andrea Dovizioso, sezonun 4. galibiyetini aldı

Büyük Britanya'da kazanan Dovizioso


İSTANBUL (AA) - MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 12. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sinde, Ducati takımının İtalyan pilotu Andrea Dovizioso birinci oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 12. ayağı, Northamptonshire bölgesindeki 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 20 tur üzerinden yapıldı.

Honda'dan Marc Marquez'in yarış dışı kaldığı mücadelede, Ducati takımının İtalyan pilotu Dovizioso, 40.45.496'lık derecesiyle bu sezon 4'üncü, MotoGP kariyerinin 6'ncı birinciliğini elde etti.

Dovizioso'nun 0.114 saniye arkasında bitiş çizgisini geçen Movistar Yamaha ekibinden Maverick Vinales 2'nci, liderin 0.749 saniye gerisindeki Vinales'in takım arkadaşı Valentino Rossi ise 3'üncü oldu.

Puanını 183'e çıkaran Dovizioso, liderlik koltuğuna otururken, Marquez 174 puanla ikinci sıraya geriledi. Bu iki ismi, 170 puanla Vinales izledi.

Sezonun 13. yarışı San Marino Grand Prix'si 10 Eylül'de koşulacak.


- Pilotlar klasmanı


Büyük Britanya Grand Prix'sinin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

1. Andrea Dovizioso (İtalya) - 183 puan

2. Marc Marquez (İspanya) - 174

3. Maverick Vinales (İspanya) - 170

4. Valentino Rossi (İtalya) - 157

5. Dani Pedrosa (İspanya) - 148

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Andrea DoviziosoBüyük Britanya Grand PrixMotoGP Dünya ŞampiyonasıMotosiklet
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