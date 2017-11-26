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Büyük Etiyopya Koşusu

- Addis Ababa'da 17.'si düzenlenen Büyük Etiyopya Koşusu'na bu yıl yaklaşık 44 bin kişi katıldı - 10 kilometrelik yarışı erkeklerde Berega, kadınlarda ise Yemer kazandı

Büyük Etiyopya Koşusu

ADDİS ABABA (AA) - Afrika'nın en geniş katılımlı koşusu olarak kabul edilen Büyük Etiyopya Koşusu yapıldı.

Başkent Addis Ababa'nın Meskel Meydanı'nda başlayan koşuya amatörlerin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden profesyonel atletler de dahil yaklaşık 44 bin kişi katıldı.

10 kilometrelik koşu alanında, organizasyonun aksamaması için güvenlik güçleri geniş önlem aldı.

Erkeklerde Etiyopyalı Solomon Berega 28.36.10'luk derecesiyle, kadınlarda ise yine aynı ülkeden Zeyneba Yemer 32.30.60'lık süresiyle birinci oldu.

Koşuya engelli sporcular da büyük ilgi gösterdi.

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Büyük Etiyopya KoşusuEtiyopyaMaraton
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