Büyükçekmece, Alba Fehervar'a konuk olacak

İSTANBUL (AA) - Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur J Grubu ikinci maçında yarın Macaristan'ın Alba Fehervar takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Szekesfehervar kentindeki Alba Regia Spor Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 20.00'de başlayacak.
Gruptaki ilk maçında Egis Körmend'i 79-72 mağlup eden Demir İnşaat Büyükçekmece, grubunda lider durumda bulunuyor.
J Grubu'nda ikinci maçlar öncesi puan durumu şöyle:TakımMaç G M A Y Puan 1 Demir İnşaat Büyükçekmece110797222Nevezis110908723 Alba Fehervar101879014Egis Körmend10172791