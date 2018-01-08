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Büyükçekmece, Alba Fehervar'a konuk olacak

İSTANBUL (AA) - Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur J Grubu ikinci maçında yarın Macaristan'ın Alba Fehervar takımıyla deplasmanda karşılaşacak.Szekesfehervar kentindeki Alba Regia Spor Salonu'nda...

Büyükçekmece, Alba Fehervar'a konuk olacak

İSTANBUL (AA) - Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur J Grubu ikinci maçında yarın Macaristan'ın Alba Fehervar takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Szekesfehervar kentindeki Alba Regia Spor Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 20.00'de başlayacak.

Gruptaki ilk maçında Egis Körmend'i 79-72 mağlup eden Demir İnşaat Büyükçekmece, grubunda lider durumda bulunuyor.

J Grubu'nda ikinci maçlar öncesi puan durumu şöyle:

TakımMaç G M A Y Puan 1 Demir İnşaat Büyükçekmece110797222Nevezis110908723 Alba Fehervar101879014Egis Körmend10172791
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Alba FehervarBasketbolDemir İnşaat BüyükçekmeceFIBA Avrupa KupasıJ Grubu
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