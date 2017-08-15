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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Elazığ'da oynayacak

- TFF 1. Lig'de mücadele eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2. haftada Balıkesirspor ile oynayacağı karşılaşmayı Kazım Karabekir Stadı'ndaki Passolig turnikeleri çalışmalarının sürmesi nedeniyle Elazığ'da yapacak

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Elazığ'da oynayacak

ERZURUM (AA) - TFF 1. Lig'de mücadele eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, iç saha maçlarını yaptığı Kazım Karabekir Stadı'ndaki Passolig turnikelerinin tamamlanamaması nedeniyle 2. haftada Balıkesirspor ile Elazığ Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

Sahasında Balıkesirspor'u ağırlamaya hazırlanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yönetim kurulu, Kazım Karabekir Stadı'ndaki Passolig turnikeleri çalışması nedeniyle müsabakanın Elazığ'da oynanması için Elazığ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne başvuru yaptı.

İl müdürlüğü tarafından kulüp teklifinin olumlu sonuçlanmasıyla Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Balıkesirspor karşılaşmasının ardından, 19 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, cezası nedeniyle Balıkesirspor'u seyircisiz maçta konuk edecek.

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Büyükşehir Belediye ErzurumsporElazığMaçTFF 1. Lig
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