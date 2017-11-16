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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da hedef 3 puan

- Teknik direktör Altıparmak: "(Ümraniyespor maçı) İyi bir takıma karşı oynayacağız ama biz de iyi bir ekibiz. Gücümüzü biliyoruz, haddimizi bilerek oynayacağız"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da hedef 3 puan


ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, TFF 1. Lig'in 12. haftasında 18 Kasım Cumartesi günü konuk edecekleri Ümraniyespor karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Mavi-beyazlı ekip, lider Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Futbolcular, idmanda ısınma hareketlerinin ardından taktiksel organizasyonlar üzerinde durdu, dar alanda çift kale maç yaptı.

Teknik direktör Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbolcuları Ümraniyespor maçına hazırlayıp moral ve motivasyon açısından iyi bir seviyeye çıkarmak için çalıştıklarını belirtti.

Çalışmaların çok iyi gittiğini aktaran Altıparmak, "Şu sıralar futbolcular için çok yoğun geçiyor. Oynamak istediğimiz sisteme adapte olmak biraz zaman alacak ama biz bunu çok çabuk geçeceğimize inanıyoruz, çünkü bütün oyuncuların istediği bir sistem. Daha fazla hücuma yönelik takım olacağız. Bunu yaparken defansif zafiyet göstermememiz gerekiyor." diye konuştu.

Altıparmak, amaçlarının iç saha istikrarını sürdürmek olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"İki maçta iki galibiyetimiz var. Ümraniyespor maçında da kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Burada bizim kadar taraftarımıza da büyük iş düşüyor. Tabii ki oynayacağımız takım ligin lideri, belki de ligin en formda takımına karşı oynayacağız. İyi bir takıma karşı oynayacağız ama biz de iyi bir ekibiz. Gücümüzü biliyoruz, haddimizi bilerek oynayacağız."

Takımının başında ilk kez maça çıkacağını hatırlatan Altıparmak, sözlerini "Kendi saha ve seyirci avantajımızı kullanarak bu karşılaşmadan 3 puan alıp hem ilk müsabakamız hem de yeni bir sistem olması dolayısıyla taraftarımızla önümüzdeki maçlara bakacağız." diyerek tamamladı.

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