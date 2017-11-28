Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da kupa maçı hazırlıkları

ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 30 Kasım Perşembe günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Mavi-beyazlı ekip, Kazım Karabekir Stadı'nda teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde yaklaşık 2 saat süren antrenman gerçekleştirdi.

Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı. Yarı alandan rakip sahaya hızlı çıkma antrenmanı yapan futbolcular, daha sonra şut ve serbest vuruş çalışmaları üzerinde durdu.

İdmanın son bölümünde ise mavi-beyazlı hucum oyuncuları, teknik direktör Altıparmak'ın ortalarını gole çevirmek için ter döktü.

Takımın sportif direktörü Zafer Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör değişikliğinin takım üzerinde olumlu bir etki yaptığını söyledi.

Lig maçlarında takımın güzel oyun çıkardığını ifade eden Demir, "Tabii ki lig ayrı, kupa maçı ayrı. Trabzonspor gibi büyük bir takımı burada ağırlayabilirsek ne mutlu bize. Zevkli, çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda tur atlamak için ciddiye aldığımız bir maç. Ondan öte takımımızın şu an zevk veren bir futbolu var. İnşallah bunu devam ettireceğiz." diye konuştu.