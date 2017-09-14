Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da passolig uygulaması





ERZURUM (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un başkanı Dilaver Yılmaz, passolig uygulamasına geçiş aşamasında turnike yapım sürecinin başlatıldığını söyledi.

Müceldili Konağı'nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dilaver Yılmaz, göreve gelmelerinin ardından statlarına turnike kurulmasıyla ilgili çalışmaları başlattıklarını aktararak, yaşanan süreç hakkında bilgi verdi.

Turnike uygulamasının büyük bütçeler gerektirdiğini belirten Yılmaz, "Biz bütçemizi transferlerde harcadığımız için, turnike kurulumunun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılmasını istedik. TFF, bugüne kadar lige çıkmış bütün takımların turnike sistemini kendisi yapmıştır. Doğal olarak biz de bu hakkımızı kullanarak aynı talepte bulunduk." ifadelerini kullandı.

Bu talepleriyle ilgili TFF'den olumsuz yanıt almaları üzerine, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a durumlarını aktardıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"TFF yetkilileri, turnike için bütçelerinin müsait olmadığını, bunu Gençlik ve Spor Bakanlığının yapması gerektiğini söyledi. Biz de bakanlık ve federasyon arasında gidip geldik. Nitekim bakanımızın federasyon başkanına talimatı ve bütçe verilmesiyle, turnikelerin yapım süreci işleme konuldu. Yüklenici firma, bu turnikelerin 120 gün içinde kurulumuyla ilgili sözleşmeyi imzaladı. Malzemeler yurt dışından ithal edileceği için yapım süresi var. Biz de firmaya, durumun ehemmiyetini, zor durumda olduğumuzu izah ettik ve bu süreyi 90 güne indirdik. Sonrasında firma, '6 hafta içinde turnikelerin bir kısmını yaparak size yol vermiş olacağız.' dedi. Biz TFF 1. Lig'e yeni çıkmış yeni bir takımız ve turnikelerin yetişmemesi büyük eksikliğimiz. Ancak bu süreci sonunda nihayetlendirdik."