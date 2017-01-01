Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı
Başbakan el koydu üç havaalanı daha geliyor
Üç havaalanı daha geliyor
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası

Büyükşehir Gaziantepspor, arayı verimli geçirmek istiyor

- Basın sözcüsü Açıkgöz: "İnşallah ikinci bölümde bambaşka bir takım olacağız"

Büyükşehir Gaziantepspor, arayı verimli geçirmek istiyor

GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor'un basın sözcüsü İbrahim Açıkgöz, lige verilen arayı verimli geçirerek, ligin ikinci bölümünde bambaşka bir takım olmayı hedeflediklerini söyledi.

Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona iyi başladıklarını ancak devam eden haftalarda çok hata yapıp, puan kayıpları yaşadıklarını belirtti.

Lige verilen arayı çok önemsediklerini dile getiren Açıkgöz, arayı mümkün olduğunca verimli geçirmeyi arzuladıklarını vurguladı.

Bu kapsamda kadroda bazı değişikliklerin olabileceğini anlatan İbrahim Açıkgöz, "İnşallah ikinci bölümde bambaşka bir takım olacağız. İlk bölümdeki hataları tekrarlamayıp, teknik heyet ve futbolcu arkadaşlarımızla kol kola girerek, hedefe ilerlemek istiyoruz." diye konuştu.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir GaziantepsporFutbolİbrahim AçıkgözTFF 1. Lig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.