Büyükşehir Gaziantepspor puana hasret





GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, ligdeki son 4 maçını da kaybederek puan sıralamasında geriye düştü.

Kadrosuna önemli isimleri katarak sezona başlayan mavi-beyazlı ekip, son haftalarda yaşadığı mağlubiyetlerle taraftarını üzdü.

Son olarak ligin 12. haftasında Şanlıurfaspor'u 2-0'lık skorla yenen Gaziantep ekibi, o günden beri 3 puana hasret kaldı. Sırasıyla Manisaspor (2-0), Elazığspor (3-0), Ümraniyespor (2-1) ve Eskişehirspor'a (1-0) yenilen Büyükşehir Gaziantepspor, son 4 haftada 12 puan kaybetti.

Geride kalan 16 haftayı 18 puanla kapatan mavi-beyazlılar, 13. sırada yer aldı.





- Teknik direktör değişikliği yaramadı

Büyükşehir Gaziantepspor, 10. haftada Altınordu karşısında alınan 4-1'lik yenilginin ardından sezona başladığı teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile yollarını ayırdı.

Bülent Bölükbaşı yönetiminde çıktığı 10 müsabakada 14 puan elde eden ve maç başına 1,4 puan ortalaması yakalayan Gaziantep ekibi, 40 yaşındaki teknik adamın yerine göreve getirilen Metin Diyadin idaresinde ise 6 karşılaşmada 4 puan topladı ve maç başına 0,6 puan ortalamasında kaldı.

Büyükşehir Gaziantepspor, Bölükbaşı yönetiminde sezonun ilk 10 haftasında 15 gol atıp 14 gol yerken, Diyadin idaresindeki 6 maçta ise 3 kez gol sevinci yaşayıp kalesinde 8 gol gördü.