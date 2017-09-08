Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ambulans helikopter bahar yorgunluğu
TEMA bir halk hareketidir
TEMA bir halk hareketidir
13 ayın en yükseğine çıktı
13 ayın en yükseğine çıktı
Bej Kitap raporu yayımladı
Bej Kitap raporu yayımladı
En fazla borsa kazandırdı
En fazla borsa kazandırdı
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi

"Buz Hokeyi Eğitim Projesi

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı öncülüğünde 2016'da başlatılan proje kapsamında, 6 ildeki yetiştirme yurtlarında kalan yaklaşık 100 çocuk Erzurum'da kampa girdi

ERZURUM (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar öncülüğünde 2016'da başlatılan "Buz Hokeyi Eğitim Projesi" kapsamında, 6 ildeki yetiştirme yurtlarında kalan yaklaşık 100 çocuk Erzurum'da kampa girdi.

Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Gençlik ve Spor Kulübü ile Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun iş birliğinde gerçekleştirilen projede, çocukların, alacakları eğitim ile toplumsal ve rehabilitasyon süreçlerinin yanı sıra ülke sporuna da milli sporcu kazandırılması amaçlanıyor.

Ankara, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Samsun ve Erzurum'dan kampa katılan çocuklar ilk çalışmasını buz hokeyi salonunda yaptı.

ASP Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkan Yardımcısı Özcan Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Bakanlığı çatısı altında 81 ilde 26 spor branşta faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Gül, çocukları yoğun bir eğitim programından geçirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Erzurum'da 'Buz Devri Başlıyor' sloganıyla 4 günlük kamp başlattık. Yaklaşık 100 çocuğumuz Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun görevlendirdiği 12 milli takım antrenörü ile eğitim görüyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatları ile sporun ve sanatın çocuklarımızda yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Toplumsal ve kurumsal süreçlerinde sporu ve sanatı kamp döneminde yaşatmak bizim için çok önemli. Gençlik gelişim programı adıyla başlattığımız eğitim ile önümüzdeki dönemlerde de milli sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz."

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, düzenlenen eğitim programından duydukları mutluluğu ifade ederek, gelecekte yıldız kategorisinde takımlar kurarak önce Türkiye'de sonra uluslararası alanda dünyaya açılacak sporcular yetiştireceklerini dile getirdi.

Aile Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Buz Hokeyi Koordinatörü Halil İbrahim Taş ise bir yıl önce bakanlığın desteği ile başlatılan projede güzel adımlar attıklarını söyledi.





İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Politikalar BakanlığıBuz Hokeyi Eğitim ProjesiçocuklarEğitimErzurumKampÖzcan GülTürkiye Buz Hokeyi Federasyonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5