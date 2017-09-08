ERZURUM (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar öncülüğünde 2016'da başlatılan "Buz Hokeyi Eğitim Projesi" kapsamında, 6 ildeki yetiştirme yurtlarında kalan yaklaşık 100 çocuk Erzurum'da kampa girdi.

Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Gençlik ve Spor Kulübü ile Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun iş birliğinde gerçekleştirilen projede, çocukların, alacakları eğitim ile toplumsal ve rehabilitasyon süreçlerinin yanı sıra ülke sporuna da milli sporcu kazandırılması amaçlanıyor.

Ankara, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Samsun ve Erzurum'dan kampa katılan çocuklar ilk çalışmasını buz hokeyi salonunda yaptı.

ASP Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkan Yardımcısı Özcan Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Bakanlığı çatısı altında 81 ilde 26 spor branşta faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Gül, çocukları yoğun bir eğitim programından geçirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Erzurum'da 'Buz Devri Başlıyor' sloganıyla 4 günlük kamp başlattık. Yaklaşık 100 çocuğumuz Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun görevlendirdiği 12 milli takım antrenörü ile eğitim görüyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatları ile sporun ve sanatın çocuklarımızda yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Toplumsal ve kurumsal süreçlerinde sporu ve sanatı kamp döneminde yaşatmak bizim için çok önemli. Gençlik gelişim programı adıyla başlattığımız eğitim ile önümüzdeki dönemlerde de milli sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz."

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, düzenlenen eğitim programından duydukları mutluluğu ifade ederek, gelecekte yıldız kategorisinde takımlar kurarak önce Türkiye'de sonra uluslararası alanda dünyaya açılacak sporcular yetiştireceklerini dile getirdi.

Aile Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Buz Hokeyi Koordinatörü Halil İbrahim Taş ise bir yıl önce bakanlığın desteği ile başlatılan projede güzel adımlar attıklarını söyledi.















