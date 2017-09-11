"Buz Hokeyi Eğitim Projesi" sona erdi





ERZURUM (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı öncülüğünde 2016'da başlatılan "Buz Hokeyi Eğitim Projesi" kapsamında, 6 ildeki yetiştirme yurtlarında kalan yaklaşık 107 çocuğun Erzurum'da yaptığı kamp sona erdi.

Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Gençlik ve Spor Kulübü ile Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun iş birliğinde gerçekleştirilen projede, buz hokeyi salonunda 7 günlük kampa katılan bütün çocuklara madalya verildi.

ASP Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Gürdal Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki spor kulübünün 2 yıl önce hayata geçirildiğini ve 81 ilde faaliyet gösterdiğini söyledi.

Gümüş, eğitim projesinin ilk ayağını Ankara'da gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ankara dışında Erzurum, Bursa, Kocaeli ve Samsun'da bu projemizi devam ettiriyoruz. Buralarda eğitilmiş çocuklarımızı buzun ana yurdu Erzurum'da 7 günlük kampa aldık. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle birlikte Kredi Yurtlar Kurumundan da aldığımız konaklama izni ve tesislerden yararlanmak suretiyle yaklaşık 107 çocuğumuz burada eğitime aldık. Kampın son gününde çocuklarımızın kendi aralarında yaptığı müsabakalarla kapanış töreni yapıyoruz. Şu anda 10 aylık sürede performansı en yüksek seviyede olan sporcular yetiştirmiş durumdayız." diye konuştu.

Sporun her bireyin hayatında olması gerektiğini vurgulayan Gümüş, şu ifadeleri kullandı:

"Devletin koruması altındaki çocukların yetiştirilmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız önemli adımlar atıyor. Bunun en önemli faktörlerinden biri de spordur. Bizim de hedefimiz çocukların sporu hayatlarının bir parçası haline getirmelerini sağlamak. Çocuklar burada kardeşlik bağlarını da güçlendiriyor. Hem görsel hem duyusal gelişimler sağladık. Hatta çocuklar bunu bir kere daha yapmamız için bize talepte bulunuyor. Bizler onlar için varız ve olmaya da devam edeceğiz. Federasyon ile yaptığımız ortaklık ile milli sporcular da yetiştireceğiz. Bizim buradaki ana hedefimiz Türk sporuna hizmet etmektir."

Kapanış töreni Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve ASP Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Gürdal Gümüş'ün kampa katılan çocuklara madalya vermesiyle sona erdi.



