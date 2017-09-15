Buz hokeyinde erken mesai

ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı Başantrenörü Çağrı Karabulut, 3 yıldır 2. Klasman'da mücadele ettiklerini belirterek, 1.Klasman'a yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.

Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıldır milli takımı çalıştırdığını belirtti. Milli takımın üç yıl önce 2. Klasman'a yükselme hedefi bulunduğunu ve bunu başardıklarını anlatan Karabulut, "Bir 4 yıl daha takımın başında kalırsam hedefimiz 2. Klasman'dan çıkıp, 1. Klasman'a yükselmek." dedi.

Milli takımı gençleştirdiklerini dile getiren Karabulut, "Hong Kong'da yapılan 3. Klasman Dünya Şampiyonası'nda grup şampiyonu olduk ve 2. Klasman'a yükseldik. Yani 2. lige yükseldik. Takımı da buna göre gençleştirdik. Takımın yaş ortalaması 21. Önümüzdeki 5-10 yılın takımını oluşturduk." diye konuştu.

Çağrı Karabulut, İspanya'da, 17-23 Mart 2018'de düzenlenecek dünya şampiyonası grubunda ev sahibi İspanya, Yeni Zelanda, İzlanda, Romanya ve Tayvan ile mücadele edeceklerini söyledi.

"Grupta ilk sırada yer alarak 1. Klasman'a yükselme şansımız bulunuyor." diyen Karabulut, "Buradaki hedefimiz minimum bronz madalya kazanmak. Bronz madalya maçında bizi zorlayacak takım Yeni Zelanda olacak. Geçen sene onlara 5-3 yenilmiştik. Bu sene 5-3'ün rövanşını almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Grupta ev sahibi İspanya'nın çok tecrübeli bir takım olduğunu vurgulayan Karabulut, "1. Klasman'da oynamış bir takım. İzlanda da çok güçlü bir takım. Bu ülkelerle fiziksel mücadelemiz biraz zor oluyor. Diğer takımlar Romanya, Yeni Zelanda ve Tayvan ile başabaş mücadele vereceğimizi biliyorum. Şampiyonadan güzel bir sonuç çıkarmayı düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.





- Günde çift idmanla hazırlık





A Milli Takım Başantrenörü Çağrı Karabulut, şampiyonaya günde çift idmanla hazırlandıklarını belirtti.

Sabah ve akşam ikişer saat idman yaptıklarını anlatan Karabulut, şöyle konuştu:

"Günde 2 kez, sabah ve akşam 2'şer saat buz antrenmanı yapıyoruz. Arada da buz dışı koordinasyon ve kondisyon antrenmanı yapıyoruz. Günde 6 saatimiz antrenmanla geçiyor. 10 günlük bir kampımız var. Bu ilk hazırlık kampımız. İki hazırlık kampımız daha olacak. Üçüncü kamptan sonra turnuvayla birleştirip, kadromuzu kesinleştirerek İspanya'ya yola çıkmayı düşünüyoruz. İkinci ve üçüncü kampları Ankara ve Erzurum'da planlıyoruz."





- Refika Yılmaz: "10 yılda büyük bir değişim oldu"





A Milli Kadın Buz Hokeyi Takım Kaptanı Refika Yılmaz, "Buz hokeyinde son 10 yılda büyük bir değişim oldu." dedi.

Milli takımda daha önce iki sezon yabancı antrenörle çalıştıklarını dile getiren Refika, şunları kaydetti:

"Özellikle Çağrı hocamızın, takımın gelişiminde çok büyük bir katkısı oldu. Çağrı hocamız altyapıya önem verdiği için oradan aramıza daha dinamik sporcular geliyor. Yaş ortalamamız da çok düşük. Genç oyuncularımız aramıza serpiştirildiler. Hem deneyim kazansınlar, hem de milli takım ruhunu yaşayabilsinler diye. En büyük gelişmeyi Türk hocalarla yaşadık." ifadelerini kullandı.



