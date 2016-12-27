"Buzun yıldızları" EYOF'tan madalya bekliyor





ERZURUM (AA) - FAHRETTİN GÖK - Sürat Pateni Milli Takımı sporcuları, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF), bir ilki gerçekleştirerek Türkiye'ye madalyalar kazandırmayı hedefliyor.

Erzurum'da 11-18 Şubat'ta yapılacak şampiyona için uzun bir kamp dönemi geçiren milli takımda EYOF'a katılacak kadro belirlendi.

Buna göre oluşturulan Sürat Pateni Milli Takımı'nda, erkeklerde Hazar Karagöl, Fatih Özden, Muhammet Eren ve Metehan Atan, kadınlarda ise Sema Çirti, Kübra Uzun, Elif Evgi ve Ece Selen bulunuyor.

Milli sporcular, Kazakistanlı Başantrenör Artur Suntangaliyev ile yardımcıları Duygu Kan ve Önder Arslan gözetiminde, Palandöken ilçesindeki Olimpik Buz Pateni Salonu'nda her gün sürat, güç, kondisyon, koordinasyon ve beceri antrenmanları yapıyor.

Bu güne kadar EYOF'ta herhangi bir başarısı bulunmayan milli takımda hedef, bireysel ve takım yarışlarında başarılı sonuçlar elde ederek madalyalar kazanmak.





- "Madalya getirme şansımız çok yüksek"

Başantrenör Artur Suntangaliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıldır Erzurum'da olduğunu ve milli takımı çalıştırdığını söyledi.

Bu sporcuların iki yıl içinde çeşitli yarışlara katıldığını ve iyi dereceler elde ettiklerini belirten Suntangaliyev, şunları söyledi:

"EYOF yaklaşıyor, tüm sporcularımızı bu yarışa hazırlıyoruz. Umudumuz var, takımımızın altın madalya getireceğine inanıyoruz. Bu organizasyonda madalya getirme şansımız çok yüksek. Buna gönülden inanıyoruz. Bundan önceki organizasyonlarda maalesef madalyamız yok. İki yıl içinde sporcularımız güzel bir şekilde gelişti. Sürekli olarak yarışlara gidiyoruz. Sporcularımız oralarda tecrübe kazanıyor. Buradaki yarışlarda madalya getirme şansları var."

Suntangaliyev, bu spor dalının sürprizlere açık olduğunu, yarışma sırasında sporcuların buz üzerinde bazen hatalar yapabildiklerine işaret ederek, "Biri kendiliğinden düşebilir, başkası onu düşürebilir. Bilindiği gibi hatalı olanlar yarıştan çıkıyor. Burada sürprizleri de bekliyoruz. Sadece bir sporcumuz değil, diğer sporcularımız da madalya getirebilirler." diye konuştu.

Milli sporcu Sema Çirti de, antrenörler gözetiminde yoğun ve iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini anlatarak, "Çok iyi çalıştık. Ben bin metrede çok iyiyim. İlk üçe girmeyi düşünüyorum. İnşallah derece yaparım, arkadaşlarımın da derece yapacaklarına inancım tam. Ben ve arkadaşlarım EYOF'a hazırız." ifadesini kullandı.



