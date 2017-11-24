Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Soçi HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen hakkı eren sıra gecesi
Görevden alındı
Görevden alındı
Rusları davet etti
Rusları davet etti
Ette devrim yaptı
Ette devrim yaptı
20 milyar lira bütçesi var
20 milyar lira bütçesi var
Güvenli interneti seçtiler
Güvenli interneti seçtiler

Çağla Büyükakçay'ın Sharapova heyecanı

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, TEB BNP Paribas Tenisin Yıldızları Serisi etkinliğinde dünyaca ünlü Rus sporcu Maria Sharapova ile karşılaşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Çağla Büyükakçay'ın Sharapova heyecanı

ANKARA - (AA) - Sinan Erdem Spor Salonu'nda 26 Kasım Pazar günü düzenlenecek etkinlik öncesi Çağla Büyükakçay ve Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Maria Sharapova ile oynayacağı maçın hazırlıklarında sona geldiğini belirten Çağla, İstanbul'da tenis şöleninin yaşanacağını söyledi.

Milli tenisçi, organizasyonun sokak tenisi etkinliğinin 2017 finali niteliğinde olduğunu hatırlatarak, "Tabii ki bir dünya yıldızıyla kendi seyircim önünde karşılaşacağım için çok heyecanlıyım. Çok güzel bir atmosfer olacak, tenis şöleni gibi geçecek." dedi.

Türkiye'de tenisin günden güne geliştiğini ve daha geniş kitlelere yayıldığını dile getiren Çağla, "Tenis artık Türkiye'de çok daha sevilen bir spor. Tenis adına böyle organizasyonların olması muhteşem. Ben de bunun bir parçası olduğum için çok mutluyum. Herkesin keyifle izleyeceği bir karşılaşma olacak." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Cengiz Durmuşçağla BüyükakçayShapapovaSporTEB BNP Paribas Tenisin Yıldızları SerisiTenis
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5