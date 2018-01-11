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Çağla da Avustralya Açık’a veda etti

Milli tenisçiler Cem İlkel, Başak Eraydın ve İpek Soylu'dan sonra Çağla Büyükakçay da Avustralya Açık elemelerinin ilk turunda turnuvanın dışında kaldı.

Çağla da Avustralya Açık’a veda etti

MELBOURNE (AA) - Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinde mücadele eden Çağla Büyükakçay, ABD'li Julia Boserup'a 2-0 yenilerek ilk turda elendi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın elemelerindeki tek kadınlar ilk tur maçında, dünya 156 numarası Çağla Büyükakçay, sıralamanın 137. basamaktaki ABD'li Julia Boserup ile karşılaştı.

Çağla'yı 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Boserup, 2. tura yükseldi. Milli tenisçiler Cem İlkel, Başak Eraydın ve İpek Soylu'dan sonra Çağla da Avustralya Açık'ta ana tablo şansını kaybetti.

Böylece gençler kategorisinde ana tabloda yarışacak Yankı Erel dışında Avustralya Açık'a devam edecek Türk tenisçi kalmadı.

Muhabir: Recep Şakar

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