Çağla ve Cem ABD Açık'a veda etti

ANKARA (AA) - Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda Çağla Büyükakçay, tek erkeklerde ise Cem İlkel elemelerin ikinci turunda organizasyona veda etti.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen organizasyonun tek kadınlar kategorisinde korta çıkan milli tenisçi Çağla Büyükakçay, turnuvanın 18 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Naomi Broady ile karşılaştı.

Çekişmeli geçen mücadelenin setlerini 7-5, 6-7 ve 6-4 kazanan Broady, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak yoluna devam etti. Çağla ise turnuvadan elendi.

Tek erkekler ikinci eleme turunda ise Cem İlkel, turnuvanın 31 numaralı seribaşı tenisçisi ABD'li Michael Mmoh'a 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Başak Eraydın'ın da elenmesinin ardından ABD Açık'ta yoluna devam eden tek milli tenisçi İpek Soylu ise üçüncü eleme turunda Büyük Britanyalı Katie Boulter ile karşılaşacak.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu