Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Vietnam-Türkiye İş Forumu hüseyin akan Ercan Güler
Üç arsayı sattı
Üç arsayı sattı
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat

Çağla ve Cem veda etti

- ABD Açık Tenis Turnuvası'nda milli sporcular Çağla Büyükakçay ile Cem İlkel, rakiplerine yenilerek turnuvadan elendi

Çağla ve Cem veda etti


ANKARA (AA) - Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda Çağla Büyükakçay, tek erkeklerde ise Cem İlkel elemelerin ikinci turunda organizasyona veda etti.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen organizasyonun tek kadınlar kategorisinde korta çıkan milli tenisçi Çağla Büyükakçay, turnuvanın 18 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Naomi Broady ile karşılaştı.

Çekişmeli geçen mücadelenin setlerini 7-5, 6-7 ve 6-4 kazanan Broady, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak yoluna devam etti. Çağla ise turnuvadan elendi.

Tek erkekler ikinci eleme turunda ise Cem İlkel, turnuvanın 31 numaralı seribaşı tenisçisi ABD'li Michael Mmoh'a 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Başak Eraydın'ın da elenmesinin ardından ABD Açık'ta yoluna devam eden tek milli tenisçi İpek Soylu ise üçüncü eleme turunda Büyük Britanyalı Katie Boulter ile karşılaşacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABD AçıkCem İlkelçağla BüyükakçayElemelerGrand Slam Tenis Turnuvası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5