Çalımbay, gol yollarında takımına güveniyor

TRABZON (AA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geldiği günle şu anki takım arasında ciddi bir fark olduğunu söyledi.

Çalımbay, transfer çalışmalarıyla ilgili, "Biz ne bir oyuncu ile görüştük ne de gittik bir oyuncuyu özellikle seyrettik. Basında çıkan çoğu isimle bir alakamız yok. Şu an altı tane lig maçımız ve Türkiye Kupası maçımız var. Onlarla ilgileniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hem gol yemeyip hem atmamız gerekiyor"

Deneyimli teknik adam, şöyle devam etti:

"Mevcut kadromuzla yolumuza devam etmek istiyoruz. Yönetimimizle zaman zaman konuşmalarımız oluyor ama şu an yeri ve zamanı değil. Kendimize göre rapor hazırlayacağız ve başkanımıza vereceğiz. Yardımcılarıma, ben de dahil olmak üzere maç izlettiriyoruz. Arkadaşlarımızı her yere gönderdik. Ama bizim şu an net bir şekilde belirlediğimiz isim yok. Şu anki kadro ile de gidebiliriz, bunu zaman gösterecek. Ama 'Şunu alacağız, bunu alacağız.' gibi net bir şeye girmedik."

Amacının tüm futbolcuları kafa ve vücut olarak aynı duruma getirmek olduğunu kaydeden Rıza Çalımbay, kampta hazırlık maçı oynadıklarını, orada bazı oyuncuları görme fırsatı yakaladığını vurguladı.

Trabzonspor'un her takıma gol atabileceğine inandığını belirten Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim takımımızın her takıma gol atacağına inanıyorum, yeter ki gol yemeyelim. Bugüne kadar gol yemiş bir Trabzonspor vardı. Ama bunu sadece defansa yüklememek gerekiyor. Defans yapıyorsak tam takım olarak bunu yapmamız gerekiyor. Öndeki arkadaşımızın da defans yapması gerekiyor. Kayserispor maçında ofansta biraz daha verimli olabilseydik belki sahadan istediğimiz şekilde ayrılabilirdik. Bundan sonra hem gol yemeyip hem atmamız gerekiyor."

