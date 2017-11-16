Çalımbay gol yollarında takımına güveniyor

TRABZON (AA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geldiği günle şu anki takım arasında ciddi bir fark olduğunu söyledi.

Trabzonspor'a geldiklerinde takımı tanımadıklarını belirten Çalımbay, bir ayı dolu dolu yaşadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bence Antalya en yararlı kamplardan bir tanesiydi. Eksiği olan arkadaşlarımızla beraber çalıştık. Yükleme yapmamız mümkün değildi. Ligin ilk yarısının artık neredeyse sonuna geliyoruz ve bu nedenle belli bir ölçüde antrenman yaptık. Daha çok motivasyon şeklindeydi, ancak Hubocan ve Kucka'yı henüz hiç göremedim. Bir türlü beraber olamadık. Yine de bir ay dolu dolu geçti ve daha da iyi yerlere geleceğiz."

Çalımbay, transfer çalışmalarıyla ilgili, "Biz ne bir oyuncu ile görüştük ne de gittik bir oyuncuyu özellikle seyrettik. Basında çıkan çoğu isimle bir alakamız yok. Şu an altı tane lig maçımız ve Türkiye Kupası maçımız var. Onlarla ilgileniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'un her takıma gol atabileceğine inandığını belirten Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim takımımızın her takıma gol atacağına inanıyorum, yeter ki gol yemeyelim. Bugüne kadar gol yemiş bir Trabzonspor vardı. Ama bunu sadece defansa yüklememek gerekiyor. Defans yapıyorsak tam takım olarak bunu yapmamız gerekiyor. Öndeki arkadaşımızın da defans yapması gerekiyor. Kayserispor maçında ofansta biraz daha verimli olabilseydik belki sahadan istediğimiz şekilde ayrılabilirdik. Bundan sonra hem gol yemeyip hem atmamız gerekiyor."

Rıza Çalımbay, Gine'den denenmek için gelen Amare Keita için de "Çok genç bir arkadaşımız. Yabancı hakkına baktığımızda ondan yana kullanma şansımız az. Bundan sonra da izlemeye devam edeceğiz. Burada kalma şansı varsa kalabilir. Ama şu an net bir şekilde takıma alma şansımız yok. Kendisi ile nasıl bir anlaşma yapılır bilmiyorum. Çok genç ve yetenekli bir oyuncu ama henüz A takım seviyesinde değil." şeklinde konuştu.

Kamp en çok Burak'a yaradı"

Teknik direktör Çalımbay, Antalya'da yapılan kampın en çok sakatlıktan yeni çıkan Burak Yılmaz'a yaradığını belirterek, "Burak şu anda çok iyi durumda ve bu ara en çok ona yaradı. Şu an baktığımızda bir sorunu yok. Cumartesi kampa girmeden önce kendisi ile görüşüp bir karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Kazanmak için her türlü riske gireceğiz"

Deneyimli teknik adam, "Geniş bir zamanda oynamak gerekiyor. O şansı bulamadık. Onun için de birden bire oyun sistemini değişmemiz takıma zarar verebilir. Kazanmak için her türlü riske gireceğiz ama akıllı şekilde gireceğiz bu riske. Hem futbolculuk hem de antrenörlük hayatımda bu kadar transfer hiç görmedim. İnanılmaz transfer yaptı takımlar. Bence buradaki kararı verecek olan yönetimlerdir. Yönetimler kendi gücüne göre transfer yaparsalar sıkıntı yaşamazlar. Belki de klasik olan bir şey ama bizim artık altyapıdan oyuncu çıkartmamız gerekiyor. Biz üç tane oyuncu aldık altyapıdan, üçünde de potansiyel var. Zaten Trabzon'dan oyuncu çıkmama şansı yok."

Muhabir: Hakan Yoloğlu