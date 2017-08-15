Can Çağnay anısına hentbol turnuvası

İZMİR (AA) - İzmir'de rahatsızlığı nedeniyle bir süre önce 25 yaşında hayatını kaybeden hentbolcu Can Çağnay anısına düzenlenecek hentbol turnuvası 19-23 Ağustos'ta oynanacak.
Erkekler Hentbol Süper Ligi ekiplerinden Göztepe'nin ev sahipliğinde, Adıyaman Belediyespor, Beykoz Belediyespor, Maliye Piyango ve Selka Eskişehir Hentbol'un katılacağı Can Çağnay Turnuvasında müsabakalar Bülent Özkul Spor Salonu'nda oynanacak.
19 Ağustos Cumartesi günü oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak turnuva 23 Ağustos Çarşamba günkü müsabakalarla tamamlanacak.
Turnuvanın maç programı şöyle:
19 Ağustos Cumartesi
16.00 Göztepe-Maliye Piyango
18.00 Adıyaman Belediyespor-Beykoz Belediyespor
20 Ağustos Pazar
16.00 Beykoz Belediyespor-Selka Eskişehir Hentbol
18.00 Maliye Piyango-Adıyaman Belediyespor
21 Ağustos Pazartesi
17.30 Göztepe-Beykoz Belediyespor
19.30 Selka Eskişehir Hentbol-Adıyaman Belediyespor
22 Ağustos Salı
17.30 Maliye Milli Piyango-Beykoz Belediyespor
19.30 Göztepe-Selka Eskişehir Hentbol
23 Ağustos Çarşamba
12.00 Adıyaman Belediyespor-Göztepe
14.00 Selka Eskişehir Hentbol-Maliye Milli Piyango