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Can Çağnay anısına hentbol turnuvası

- Erkekler Hentbol Süper Lig'den 5 takımın katılacağı turnuva 19-23 Ağustos'ta İzmir'de oynanacak

Can Çağnay anısına hentbol turnuvası

İZMİR (AA) - İzmir'de rahatsızlığı nedeniyle bir süre önce 25 yaşında hayatını kaybeden hentbolcu Can Çağnay anısına düzenlenecek hentbol turnuvası 19-23 Ağustos'ta oynanacak.

Erkekler Hentbol Süper Ligi ekiplerinden Göztepe'nin ev sahipliğinde, Adıyaman Belediyespor, Beykoz Belediyespor, Maliye Piyango ve Selka Eskişehir Hentbol'un katılacağı Can Çağnay Turnuvasında müsabakalar Bülent Özkul Spor Salonu'nda oynanacak.

19 Ağustos Cumartesi günü oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak turnuva 23 Ağustos Çarşamba günkü müsabakalarla tamamlanacak.

Turnuvanın maç programı şöyle:

19 Ağustos Cumartesi

16.00 Göztepe-Maliye Piyango

18.00 Adıyaman Belediyespor-Beykoz Belediyespor

20 Ağustos Pazar

16.00 Beykoz Belediyespor-Selka Eskişehir Hentbol

18.00 Maliye Piyango-Adıyaman Belediyespor

21 Ağustos Pazartesi

17.30 Göztepe-Beykoz Belediyespor

19.30 Selka Eskişehir Hentbol-Adıyaman Belediyespor

22 Ağustos Salı

17.30 Maliye Milli Piyango-Beykoz Belediyespor

19.30 Göztepe-Selka Eskişehir Hentbol

23 Ağustos Çarşamba

12.00 Adıyaman Belediyespor-Göztepe

14.00 Selka Eskişehir Hentbol-Maliye Milli Piyango

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Can ÇağnayHENTBOLTurnuva
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