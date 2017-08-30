



ÇANAKKALE (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması'nda erkeklerde Turgut Esen, kadınlarda Nisa Kahriman birinciliği elde etti.

Çanakkale Rotary Kulübü tarafından bu yıl 31'incisi düzenlenen yarışma, Eceabat kumsalı ile Çimenlik Kalesi arasında, 3,5 millik parkurda gerçekleştirildi.

Boğazın iki yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı yarışmaya, 20'si yabancı, 480 yüzücü katıldı. 60 balıkçı teknesi, 4 SAGET botu ve 2 deniz polisi teknesi ile koordinasyon teknelerinden oluşan 70 teknenin refakat ettiği yarışmada yüzücülerden bazıları, akıntı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Organizasyonda erkeklerde 39.34'lük derecesiyle Turgut Esen birinci, 40.42'yle Deniz Emre Gürliyen ikinci, 41.22'yle Duygun Yurteri üçüncü oldu.

Kadınlarda ise birinciliği 41.46'yla Nisa Kahriman, ikinciliği 43.16'yla Tuanna Akgül, üçüncülüğü ise 44.49'luk derecesiyle Nahide Karamercan elde etti.

Yarışmanın engelliler kategorisinde de birinciliği İsmet Ayık, ikinciliği Ziyap Ölker, üçüncülüğü ise Serkan Çevik kazandı.





- Nisa Kahriman: "Dalgalar çok fazlaydı ama o kadar da zor değildi"





Kadınlarda birinciliğe ulaşan İÇDAŞ Spor Kulübü yüzücüsü Nisa Kahriman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, güzel bir yarış olduğunu belirterek, "Çanakkale Boğazı'ndaki yarışmaya ilk defa katılıyorum. Rüzgar, yüzme sırasında çok etkilemedi. Dalgalar çok fazlaydı ama o kadar da zor değildi." diye konuştu.

İstanbul Gençlik ve Spor Kulübünün otizmli sporcularından Muammer Can Demirci ve Melih Onur Şırlak da Çanakkale Boğazı'nı geçen yüzücüler arasında yer aldı.

Bedensel engelli sporcuların yüzme eğitmeni Berna Bal, otizmli ve bedensel engelli sporcuların yarıştaki performansından dolayı sevinç ve gurur yaşadıklarını söyledi.

Bedensel engelli sporcuların, ilk defa engeli bulunmayan yüzücülerle yarıştığını dile getiren Bal, "Çanakkale Boğazı'ndaki yüzme yarışında birçok sporcu yarıştı. Bizim de iki otizmli ve bir engelli sporcumuz yarışmaya katıldı. İlk defa otizmli Muammer Can Demirci ve Melih Onur Şırlak, Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçti. Serkan Çevik ise dereceye girdi." ifadelerini kullandı.

Yarışmayı tamamlayan tüm sporculara madalya dağıtılırken, dereceye girenlere ise ayrıca çeşitli ödüller verildi.