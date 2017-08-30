Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Böcek ilaçlı yumurta Kurmay Albay Muzaffer Düzenli ekonomi
Balık fiyatları ucuzlayacak
Balık fiyatları ucuzlayacak
Tavuk etine zam
Tavuk etine zam
Bakımı ihmal edilmemeli
Bakımı ihmal edilmemeli
Çatı yalıtımına da girdi
Çatı yalıtımına da girdi
İstanbul için fırtına uyarısı
İstanbul için fırtına uyarısı

Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması yapıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması'nda erkeklerde Turgut Esen, kadınlarda Nisa Kahriman birinciliği elde etti.

Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması yapıldı

ÇANAKKALE (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması'nda erkeklerde Turgut Esen, kadınlarda Nisa Kahriman birinciliği elde etti.

Çanakkale Rotary Kulübü tarafından bu yıl 31'incisi düzenlenen yarışma, Eceabat kumsalı ile Çimenlik Kalesi arasında, 3,5 millik parkurda gerçekleştirildi.

Boğazın iki yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı yarışmaya, 20'si yabancı, 480 yüzücü katıldı. 60 balıkçı teknesi, 4 SAGET botu ve 2 deniz polisi teknesi ile koordinasyon teknelerinden oluşan 70 teknenin refakat ettiği yarışmada yüzücülerden bazıları, akıntı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Organizasyonda erkeklerde 39.34'lük derecesiyle Turgut Esen birinci, 40.42'yle Deniz Emre Gürliyen ikinci, 41.22'yle Duygun Yurteri üçüncü oldu.

Kadınlarda ise birinciliği 41.46'yla Nisa Kahriman, ikinciliği 43.16'yla Tuanna Akgül, üçüncülüğü ise 44.49'luk derecesiyle Nahide Karamercan elde etti.

Yarışmanın engelliler kategorisinde de birinciliği İsmet Ayık, ikinciliği Ziyap Ölker, üçüncülüğü ise Serkan Çevik kazandı.

Muhabir: Bülent Ersöz, Adem Demir

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çanakkaleÇanakkale Boğazı Yüzme YarışıNisa KahrimanSporTurgut EsenYüzme
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5