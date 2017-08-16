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Carlos Bacca Villarreal'de

- İspanyol ekibi, Milan forması giyen Bacca'yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı

Carlos Bacca Villarreal'de


İSTANBUL (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Villarreal, Kolombiyalı golcü Carlos Bacca'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

İspanyol ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, İtalya'nın Milan takımında forma giyen 30 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandığı kaydedildi. Villarreal'in kiralama bedeli olarak 2,5 milyon avro, Kolombiyalı futbolcuyu transfer etmek istemesi halinde ise 15,5 milyon avro bonservis bedeli vereceği belirtildi.

2013-15 yılları arasında Sevilla forması giyen ve 108 maçta 49 kez rakip fileleri havalandıran Bacca, üst üste iki kez UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Milli futbolcu Enes Ünal'ı renklerine bağlayan Villarreal, Roberto Soldado'nun Fenerbahçe'ye gitmesine izin vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Carlos BaccaMilanVillarreal
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