Carlos Sainz, Renault'ta





ANKARA (AA) - Formula 1 takımlarından Renault, İspanyol pilot Carlos Sainz'ın gelecek sezon kiralık olarak takımda yer alacağını açıkladı.

Renault'tan yapılan açıklamada, bu sezon Toro Rosso adına yarışan İspanyol pilot Carlos Sainz'ın, gelecek sezon için Red Bull takımından kiralandığı bildirildi.

Açıklamada, 23 yaşındaki Sainz'ın ortağının, gelecek sezon da takımda kalacak Alman sürücü Nico Hulkenberg olacağı da belirtildi.





- Kubica'dan dönüş sinyali

Öte yandan, 2011 yılında geçirdiği ralli kazasının ardından Formula 1 kariyerini sonlandırmak zorunda kalan Polonyalı pilot Robert Kubica, gelecek yıl için yeniden Formula 1'e dönmeye hazırlanıyor.

Geçen sezon Mercedes takımı ile dünya şampiyonluğu yaşamasının ardından emekliye ayrılan Alman pilot Nico Rosberg, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kubica'nın yeniden Formula 1'e dönmesi için ekibine katıldığını duyurdu.

Kubica ile ortaklaşa çalışacaklarını belirten Rosberg, "Formula 1'e yeniden dönmek isteyen Robert ile yeniden çalışma fırsatı bulmak, heyecan verici. O ve Lewis Hamilton, bugüne kadar yarıştığım en hızlı pilotlardı." ifadelerini kullandı.

Kubica ile Rosberg, 2006 yılında Formula 1 kariyerleri başlamadan önce gençler kategorisinde yarışlara katılmıştı. 6 yıl önceki kaza sırasında kolundan ağır yaralanan Kubica, kolunu rahat kullanması için özel olarak hazırlanan bir araçla, bu sezon Renault takımı adına iki antrenman turuna katılmıştı.