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Carole, Sevilla ile anlaştı

- İspanyol ekibi Sevilla, Galatasaray'ın sol beki Carole'yi satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı - Carole: "Kariyerim için çok büyük bir fırsat. Galatasaray büyük bir kulüp ama Sevilla daha başka"

Carole, Sevilla ile anlaştı


İSTANBUL (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Sevilla, Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Lionel Carole'yi satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı.

Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcu için Galatasaray ile anlaşmaya varıldığı ve Carole'nin satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandığı bildirildi.

Öte yandan Carole, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Kariyerim için çok büyük bir fırsat. Galatasaray büyük bir kulüp ama Sevilla daha başka. Sevilla formasını giymek benim için çok önemli. Buraya geldiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Fransız sol bek, Galatasaray formasıyla 66 maça çıkıp bir gol attı.

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FutbolGalatasarayLionel CaroleSevillaSüperlig
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